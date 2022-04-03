На Рівненщині засудили агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти інфраструктури

На Рівненщині агента Федеральної служби безпеки засудили до 13 років ув'язнення. Чоловік постачав ворогу інформацію про об'єкти інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. На Рівненщині засуджений виконував завдання своїх кураторів.

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Чоловік збирав розвідувальні дані щодо дислокації ворога

Чоловік збирав розвідувальні дані щодо дислокації українських військових підрозділів. Також зрадник готував диверсії на одному з об'єктів критичної інфраструктури в регіоні.

У руки СБУ агент потрапив у той самий час, коли пробував виконати нове завдання ФСБ.

На Херсонщині СБУ затримала колаборанта

Тим часом у Херсонській області Служба безпеки встановила колаборанта, який допомагав ворогам викрадати українських патріотів. Також зрадник сам брав участь у катуванні українських активістів.

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Також ворожих диверсантів затримали на Львівщині та Донеччині.