На Рівненській АЕС відключили третій енергоблок: причина

На Рівненській атомній електростанії 14 вересня перестав працювати третій енергоблок. Його відключили для ремонту.

Ремонт триватиме приблизно до 16 листопада. На АЕС 14 вересня працювали усі 4 енергоблоки із сумарним навантаженням 2103 МВт. Вони виробили 50,5 мільйона кіловат-годин електроенергії.

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Як працюють інші енергоблоки

Зазначили, що також з вересня розвантажили до рівня 70% від номінальної потужності енергоблок №4.

З початку вересня 2021 року перебуває у резерві і турбогенератор ТГ-3 енергоблоку №2. Все через продовження терміну роботи блоку в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років. Його потужність становить 53% від номінальної.

Попереднє відключення енергоблоку на Рівненській АЕС

У червні 2021 року енергоблок №4 Рівненської АЕС відключали від енергомережі. Причина – хибне формування резервного диференційного захисту блоку.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не зафіксували.

Відключення енергоблоків на інших АЕС