На третій день після того, як був мобілізований: у Рівненській області помер 29-річний чоловік

У Рівненській області помер 29-річний чоловік. Як повідомили рідні загиблого, він поїхав до лікарні, бо погано почувався, а опинився на ВЛК.

У Рівненській області 29-річний Ігор Мельник помер. Він був жителем села Батьків Дубенського району. Мовиться, що це сталося на третій день після мобілізації.

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Помер через три дні після призову

Батьки загиблого розповіли, що 14 лютого їхній син вийшов з дому, аби піти на прийом до лікаря, оскільки мав погане самопочуття. Втім, на жаль, додому він так і не повернувся.

Пізніше Ігор зателефонував до рідних та сповістив, що проходить ВЛК (військово-лікарську комісію – 24 Канал). І вже через декілька днів, а саме - 16 лютого, батьки отримали страшну звістку. Їхній син помер у психіатричній лікарні.

Сестра загиблого Надія розповіла, що протягом останніх кількох днів її брат погано себе почував, тому вирішив відвідати лікаря. Жінка запевнила, що хлопець завжди мав слабке здоров'я, зокрема високий тиск та епілепсію.

У нього підіймався тиск. Він узяв документи й поїхав, щоб звернутися по допомогу до лікарні. Він узяв із собою близько 25 тисяч гривень,

– пригадує Надія.

Як повідомили родичі, після цього Ігор зник та не виходив на зв'язок, а вже 16 лютого їх сповістили про смерть хлопця. Рідні стверджують, що на тілі хлопця були травми й синці.

Рука переламана. Ноги сині. Рука взагалі в ключиці вибита,

– додали вони.

Наразі достеменно не відомо, як Ігор опинився на ВЛК, а потім на полігоні. В довідці про смерть зазначено, що останні години свого життя він перебував в обласній психіатричній лікарні у селі Орлівка.

Староста села Батьків Віталій Дідук розповів, що 8 лютого ним було отримане розпорядження з 20-го відділення військкомату Радивилівського або Дубенського ТЦК. За його словами, у документі був і загиблий Ігор.

Староста додав, що хлопець повістку прийняв разом із розпорядженням.

Що сказали медики

За словами медичного директора закладу, до лікарні Ігоря привезли за направленням начальника медичної служби у стані алкогольного делірію.

На тлі зловживання алкоголем були зорові галюцинації, збудження. Цей стан був безповоротним. Були виражені зміни печінки, селезінки, нирок, наднирників і головне – дегенеративні зміни головного мозку,

– стверджує лікар Анатолій Калинюк.

Водночас директор психіатричної лікарні Олександр Задорожний зініціював службове розслідування щодо смерті 29-річного Ігоря.

Зроблено висновок, що вини працівників лікарні у смерті цього військовослужбовця немає,

– додав він.

Як ситуацію прокоментували в місцевому ТЦК

Речниця Рівненського обласного ТЦК Тетяна Кмерістова розповіла, що станом на зараз для мобілізованих процес проходження ВЛК спрощений.

Тому, таких лікарів, як психіатр і нарколог, у переліку обов'язкових немає. В ТЦК запевняють, що якщо мобілізований не згоден з рішенням медкомісії, він має право оскаржити це.

Наразі офіційного коментаря районного або обласного ТЦК щодо інциденту наразі не було.