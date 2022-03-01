У Рівненській області повітряна тривога: усі в укриття

На Рівненщині повідомили про повітряну тривогу. Усім жителям області необхідно негайно прямувати в укриття.

Про сигнал повідомили 1 березня о 19:44. У цій ситуації головне не панікувати, а оперативно дістатися до безпечного укриття.

Варте уваги Це не втягування країн НАТО у війну, – Зеленський про закриття неба

Повітряна тривога на Рівненщині

До скасування тривоги усім необхідно залишатися у безпечному місці. Крім того, на території Рівненській області діє комендантська година. Про це повідомив голова місцевої ОДА Віталій Коваль, інформує Район Рівне.

Він додав, що не потрібно лякатися, оскільки це звичайна процедура, яку вводять під час воєнного часу. Головна мета – встановлення та підтримка громадського порядку.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!