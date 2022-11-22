Мережі вже перевантажені: рівнян попередили про аварійні вимкнення світла
Джерело:Віталій Коваль
Через суттєве пошкодження критичної інфраструктури, Україна вимушена вводити планові та аварійні відключення. Зменшити ймовірність їх застосування може й розумне використання електроенергії.
Однак в Рівному та області наразі електромережа перевантажена. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
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Мережі вже перенавантажені
Він зазначив, що якщо споживання не вдасться негайно знизити – світло споживачам просто вимикатимуть, адже відбудуться екстрені відключення в Рівному та області. Саме тому начальник Рівненської ОВА попросив зменшити енергоспоживання прямо зараз.
Економія важлива не лише у пікові години, а постійно. Це вклад кожного у перемогу на "енергетичному фронті". Будьте обачливими та мудрими,
– написав він.
Також Віталій Коваль закликав вмикати найбільш енергомісткі прилади після 23 години і за гострої потреби. Мовиться, зокрема, про:
- праску,
- духовку,
- пральну машинку,
- електрочайник,
- обігрівач.
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