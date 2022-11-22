Мережі вже перевантажені: рівнян попередили про аварійні вимкнення світла

22 листопада 2022 , 18:57
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Джерело:

Віталій Коваль

Через суттєве пошкодження критичної інфраструктури, Україна вимушена вводити планові та аварійні відключення. Зменшити ймовірність їх застосування може й розумне використання електроенергії.

Однак в Рівному та області наразі електромережа перевантажена. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Мережі вже перенавантажені

Він зазначив, що якщо споживання не вдасться негайно знизити – світло споживачам просто вимикатимуть, адже відбудуться екстрені відключення в Рівному та області. Саме тому начальник Рівненської ОВА попросив зменшити енергоспоживання прямо зараз.

Економія важлива не лише у пікові години, а постійно. Це вклад кожного у перемогу на "енергетичному фронті". Будьте обачливими та мудрими,
– написав він. 

Також Віталій Коваль закликав вмикати найбільш енергомісткі прилади після 23 години і за гострої потреби. Мовиться, зокрема, про:

  • праску,
  • духовку,
  • пральну машинку,
  • електрочайник,
  • обігрівач.


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Автор: Юлія Якубова