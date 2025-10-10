Чого чекати на фронті далі?

Але новий наступ ворога в районі Авдіївки насправді фіксував масштабнішу тенденцію. Про це Микола Бєлєсков пише на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

Читайте також Путін нищить енергосистему України й повторює помилки Гітлера

Росії після переходу до оборони в червні – вересні 2023 року вдалося знову заволодіти ініціативою на полі бою. Вона утримувала її через перевагу в живій силі (із подальшим нарощенням свого угруповання), вогневій могутності і відповідних технічно-тактичних адаптаціях. Ключовими з цих адаптацій стали:

масове використання КАБів,

ударних БпЛА тактичної ланки;

розвідувальних БпЛА оперативної ланки,

інфільтрації малих піхотних груп.

З того часу і по сьогодні ситуацію на фронті можна схарактеризувати як "неспроможність Росії перетворити локальні просування у класичні глибокі прориви української оборони при паралельній неспроможності Сил оборони України повністю стабілізувати ситуацію на лінії фронту".

За усіх об'єктивних і суб'єктивних обмежень Сили оборони України змушені реалізовувати на практиці єдиноможливу воєнну стратегію "розмін територій на час при паралельній максимізації втрат ворога". А якщо по-простому, то лінія фронту просідає на низці напрямків, але не обвалюється.

Якщо нічого особливо не зміниться із ввідними, то нас і далі чекає продовження відповідних тенденцій. Поки Росія матиме ресурси й не відчуватиме негативних наслідків від браку прогресу в переговорному процесі, то далі намагатиметься реалізувати апробовану в останні 2 роки воєнну стратегію.

Вилка опцій для Кремля:

або пробувати далі реалізувати комплексну стратегію виснаження України (де значну, хоча і не єдину, роль грає динаміка лінії фронту) із метою створення передумов для диктату параметрів врегулювання;

або ж, за умови неспроможності реалізувати цей план "А", повернутися до опції "Б" в формі замороження лінії фронту.

У той час як Україна вже 2 роки діє в парадигмі "зробити все, щоб наша переговорна позиція не погіршилася до того рівня, де Росія змогла б диктувати умови врегулювання".

Підтримати фонд "Повернись живим".