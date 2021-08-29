У Рівному посеред ночі сталася бійка: 19-річного хлопця поранили ножем
Джерело:Нацполіція
Посеред ночі в караоке-барі Рівного спалахнула бійка. Конфлікт виник між відвідувачем та персоналом. Внаслідок цього поранення отримав 19-річний юнак.
За інформацією поліції, про інцидент їм повідомили о 2:30 ночі. Суперечка виникла у закладі на вулиці Набережній.
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Поліція, яка прибула на виклик, встановила – у караоке-барі відпочивала компанія з 4 осіб.
Під час розрахунку клієнт не погодився із сумою, вказаною у чеку. Відтак, між відвідувачами і персоналом виник конфлікт,
– розповіли в поліції.
Згодом сутичка переросла у бійку. За версією поліції, побились орієнтовно 10 осіб.
Під час конфлікту непроникаючі ножові поранення обох стегон отримав 19-річний місцевий мешканець. Його доправили в лікарню. Ані до правоохоронців, ані до лікарів більше ніхто з учасників бійки не звертався.
Поліція Рівного з'ясовує усі обставини інциденту.
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