У Рівному посеред ночі сталася бійка: 19-річного хлопця поранили ножем

Посеред ночі в караоке-барі Рівного спалахнула бійка. Конфлікт виник між відвідувачем та персоналом. Внаслідок цього поранення отримав 19-річний юнак.

За інформацією поліції, про інцидент їм повідомили о 2:30 ночі. Суперечка виникла у закладі на вулиці Набережній.

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У Рівному побились через суму в чеку

Поліція, яка прибула на виклик, встановила – у караоке-барі відпочивала компанія з 4 осіб.

Під час розрахунку клієнт не погодився із сумою, вказаною у чеку. Відтак, між відвідувачами і персоналом виник конфлікт,

– розповіли в поліції.

Згодом сутичка переросла у бійку. За версією поліції, побились орієнтовно 10 осіб.

Під час конфлікту непроникаючі ножові поранення обох стегон отримав 19-річний місцевий мешканець. Його доправили в лікарню. Ані до правоохоронців, ані до лікарів більше ніхто з учасників бійки не звертався.

Поліція Рівного з'ясовує усі обставини інциденту.

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