У Івано-Франківську, Тернополі, на Волині та Рівненщині повітряна тривога: всі в укриття
3 березня 2022 , 22:06Читать новость на русском
Джерело:телеграм Рівненської ОДА (ОВА)
У Івано-Франківську, Тернополі, на Волині та Рівненщині повітряна тривога. Людей закликали негайно пройти в укриття.
Відповідну інформацію в телеграмах ОДА почали оприлюднювати, починаючи з 22:05 3 березня. Сирени увімкнули через загрозу атаки Росії з неба.
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Повітряна тривога у багатьох регіонах України
Увага! Повітряна тривога у Рівненській області, Івано-Франківську, Тернополі та на Волині,
– мовиться у повідомленні.
Людей вкотре закликають негайно пройти в укриття через загрозу повітряної атаки.
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