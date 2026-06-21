У Рівному прогриміли вибухи

У Рівному прогриміли потужні вибухи. На місто летіли ворожі БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також На Україну летять десятки дронів: де існує загроза удару

Що відомо про вибухи у Рівному?

У Сарненському районі Рівненщини о 10:03 оголосили повітряну тривогу. На місто летіли російські дрони. О 10:34 у Рівненському районі також почалася тривога.

О 13:14 у повітряному просторі області зафіксували безпілотники. Згодом у регіоні прогриміли потужні вибухи.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив про успішну роботу ППО. Наразі небезпека досі залишається, а окупанти продовжують атакувати Україну.

Які наслідки ворожої атаки 21 червня?

Окупанти вночі запустили по Україні дві балістичні ракети – "Іскандер-М" та С-400, дві аеробалістичні ракети "Кинджал" та 105 ударних БпЛА різного типу. Сили ППО збили/заглушили 96 ворожих дронів. На жаль, зафіксовано влучання балістичних ракет та шести ударних БпЛА.

Внаслідок атаки на Рівненщині почалися знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також ворог завдав удару по Сумах. Внаслідок обстрілу в Ковпаківському районі зафіксували шість влучань у житловий сектор. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди й автомобілі.