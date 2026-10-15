У Рівному прогриміли вибухи: на місто летіли реактивні БпЛА

Росія продовжує тероризувати українські міста за допомогою реактивних безпілотників. Ввечері 15 жовтня вибухи пролунали, зокрема, у Рівному.

Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу, пише 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Рівному?

Повітряну тривогу в Рівному оголосили ще орієнтовно о 19:12. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку регіону. Вже близько 23:29 з'явилася перша інформація про вибухи.

Було чути вибух у Рівному, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні ЗМІ.

Відомо, що в області на той момент працювали сили протиповітряної оборони. Станом на момент публікації жодної інформації про можливі наслідки російської атаки не оприлюднювали, вочевидь деталі будуть згодом.

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Нагадаємо, що незадовго до цього під ворожим ударом опинилася Волинь, вибухи було чути у Луцьку. Там унаслідок падіння безпілотника зазнали пошкоджень лінії електропередач, є перебої з електро- та водопостачанням.