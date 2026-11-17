Зранку 17 листопада Росія продовжила масовану атаку по Україні. Загроза дісталась Заходу країни.

Вибухи пролунали, зокрема, у Рівному. Про це повідомило Суспільне.

Що відомо?

Повітряна тривога по всій Рівненщині була оголошена після 06:05. У регіоні, як і в низці інших – загроза ударів безпілотниками.

О 07:30 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох ударних дронів у регіоні. Ворожі цілі летіли північніше Рівного західним курсом на Волинь.

Вже о 08:01 стало відомо, що жителі Рівного чули звук вибуху. Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки.

Російська атака з повітря продовжилась, тож у разі оголошення тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози.

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Нагадаємо, російські війська двічі за ніч вдарили по Києву балістикою. Влучання стались по Північному та Південному мостах. Внаслідок атак пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.