Росія влучила у навчальний заклад у центрі Рівного, є поранені

У Рівному 13 жовтня було чути звук вибуху. До того на місто рухався реактивний безпілотник.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про атаку на місто?

Повітряні сили ЗСУ близько 10:23 попередили про рух реактивного БпЛА в напрямку Рівного з півночі. Вже за декілька хвилин місцеві жителі повідомили, що в місті було чути звук вибуху.

Маємо приліт БпЛА у центр міста по корпусу навчального закладу. Усі служби вже працюють на місці. Є багато ушкоджень. Також є поранені,

– повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Водночас повітряна тривога в області досі триває. Жителів регіону закликають залишатися в укриттях до відбою.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, у Луцьку вранці 13 жовтня пролунали вибухи під час атаки російських безпілотників. Повітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 8:35. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного БпЛА з Рівненщини в напрямку Луцька.

Гучні звуки в місті було чути близько 8:38. Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомив, що в місті працювала протиповітряна оборона.

За його словами, безпілотник рухався зі швидкістю близько 450 кілометрів на годину. Відбій повітряної тривоги пролунав за кілька хвилин.