18 листопада вранці у Рівному прогриміли вибухи. Росія атакувала місто ударними дронами.

Вранці для кількох регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Серед них – Рівненщина.

Що відомо про вибухи у Рівному 18 листопада?

Близько 08:04 у Рівному пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомляли про реактивний БпЛА, який перебував на Рівненщині. За даними військових, він рухався у напрямку Костопіля / Рівного.

Згодом глава ОВА Олександр Коваль повідомив, що внаслідок ранкової атаки понад 80 населених пунктів знеструмлені на півночі Рівненщини. Інформації про поранених немає.

Напередодні понад 300 населених пунктів залишилися без світла внаслідок чергового удару по Рівненщині. Об'єкти критичної інфраструктури переводили на альтернативні джерела електроживлення. Надвечір 17 листопада були знеструмлені кілька вулиць у центральній частині Рівного.

Нагадаємо, ворог продовжує систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Надзвичайно складна ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Із минулого тижня Росія безперервно атакує енергетичні об'єкти Дніпровського регіону.

В Міненерго заявили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак постійні повітряні тривоги затримують ремонтні роботи.