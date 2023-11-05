Розважалися під час комендантської години: до одного із клубів Рівного завітала поліція

У Рівному правоохоронці викрили розважальний заклад, який працював у заборонений період часу. Правоохоронці опитуватимуть власника клубу.

Вночі 5 листопада працівники поліції перевіряли громадські заклади Рівного на дотримання комендантської години. В одному із клубів влаштували "підпільну вечірку".

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Викриття таємних гулянь

У поліції розповідають, що ззовні нічого не нагадувало про те, що розважальний заклад працює. Втім, усередині приміщення правоохоронці виявили понад 10 осіб та персонал.

Наразі заклад зачинили, на його власника, якого під час перевірки не було, очікує "бесіда" із поліцейськими.

Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.

У Києві сотня осіб влаштували вечірку під час комендантської

У Рівному комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

У Шевченківському районі столиці у ніч з 27 на 28 жовтня правоохоронці виявили вечірку за участі майже 100 осіб. Люди розважалися після настання комендантської години. Гуляння влаштували студенти одного з київських університетів, які хотіли відсвяткувати посвячення у першокурсники.

Вони оренували третій поверх будівлі і там організували собі відпочинок з алкогольними напоями. Загалом на "святі" було 97 осіб. З них 34 неповнолітніх, а 63 повнолітніх.

Правоохоронці склали адміністративні протоколи на організаторів вечірки за статтями про доведення неповнолітніх до стану сп'яніння і порушення правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях.