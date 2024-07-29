"Чоловік бігав і колов людей": у британському Саутпорті сталася різанина, багато поранених дітей

У Британії невідомий чоловік напав на людей з ножем. Щонайменше вісьмох було госпіталізовано з пораненнями.

Про різанину у Саутпорті повідомляють британські ЗМІ.

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Що сталося

Близько 11:50 поліцейських викликали на вулицю Харт-стріт. Зазначалося, що там стався інцидент, внаслідок якого ножові поранення дістали кілька людей.

Нападника затримали та доставили до відділку. Щонайменше 8 людей госпіталізували, серед них є діти.

Поліція закликала громадян уникати цього району, поки вони займаються ліквідацією наслідків інциденту.

Жінка, яка живе неподалік від готелю на Харт-стріт, розповіла журналістам, що почула сирени та вертоліт, який кружляв близько 12:20.

Тоді повідомлення почали ходити по місцевих групах WhatsApp із закликом замкнути вікна та двері. Нам сказали, що чоловік бігав і колов людей,

– розказала місцева.

У поліції графства Мерсісайд, де розташований Саутпорт, підтвердили арешт чоловіка і заявили, що загрози для суспільства немає.

Чоловік, який викликав поліцію, – власник компанії Masters Vehicle Body Repairs на Харт-стріт. За його словами, те, що відбувалося було схоже на сцену з фільму жахів. Також він заявив, що було поранено кілька молодих дівчат. Свідок розповів, як їхні матері, прямуючи до місця інциденту, кричали.

Поліцейські наразі не підтвердили вік і особи жертв.

Журналіст Тім Джонсон, який прибув на місце події, приблизно через 20 хвилин після виклику поліції, повідомив, що інцидент стався в дитячому клубі Hope of Hart.

Він зазначає, що жертвами були діти. Чоловік описує одну дівчинку, яка лежала на ношах у крові.

Її батьки бігли за нею. Це було жахливо. Я ніколи не бачив нічого подібного... Люди були в сльозах на вулицях,

– ділиться побаченим журналіст.

Повідомляється, що потерпілих доправили до дитячої лікарні Алдер-Хей, університетської лікарні Ейнтрі та лікарні Саутпорта та Формбі.

Зокрема, лікарня Алдер-Хей оголосила про "серйозний інцидент" і попросила батьків доставляти своїх дітей у відділення невідкладної допомоги, лише якщо це абсолютно необхідно.

Прем'єр-міністр Кейр Стармер відреагував на інцидент у Саутпорті, назвавши його "жахливою та глибоко шокуючою новиною".

У пості в соціальних мережах він написав: "Мої думки з усіма постраждалими".