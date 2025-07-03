Чоловік влаштував різанину поблизу торгового центру у Фінляндії: поранено кілька людей

У фінському місті Тампере невідомий чоловік скоїв напад з ножем поблизу торгового центру, поранивши кількох людей. Поліція, ймовріно, затримала підозрюваного, потерпілим надано медичну допомогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Що відомо про різанину у Фінляндії

У четвер, 3 липня, вдень нападник поранив ножем кількох людей поблизу торгового центру в місті Тампере.

Однак наразі невідомо, скільки людей постраждало в результаті нападу. Потерпілим надали першу медичну допомогу одразу на місці події.

Також поліція заблокувала всі двері торгового центру Ratine і людям не дозволялося входити або виходити у будівлю. Очевидців нападу доставили на другий поверх торгового центру для допиту.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, правоохоронці затримали одну особу. Однак наразі невідомо, чи це був саме нападник.