Чоловік влаштував різанину поблизу торгового центру у Фінляндії: поранено кілька людей
У фінському місті Тампере невідомий чоловік скоїв напад з ножем поблизу торгового центру, поранивши кількох людей. Поліція, ймовріно, затримала підозрюваного, потерпілим надано медичну допомогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
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Що відомо про різанину у Фінляндії
У четвер, 3 липня, вдень нападник поранив ножем кількох людей поблизу торгового центру в місті Тампере.
Однак наразі невідомо, скільки людей постраждало в результаті нападу. Потерпілим надали першу медичну допомогу одразу на місці події.
Також поліція заблокувала всі двері торгового центру Ratine і людям не дозволялося входити або виходити у будівлю. Очевидців нападу доставили на другий поверх торгового центру для допиту.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, правоохоронці затримали одну особу. Однак наразі невідомо, чи це був саме нападник.