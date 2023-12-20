Де дивитися службу ПЦУ та УКГЦ на Різдво: перелік і час онлайн-трансляцій

У різдвяний та передріздвяний день телеканали Суспільного мовлення транслюватимуть служби Православної церкви України, Української греко-католицької церкви та Римсько-католицької церкви. Дивитися можна буде як ранкові богослужіння, так і нічні.

ПЦУ та УГКЦ офіційно перейшли на Новоюліанський каледар, тому святкування цього і в наступних роках припадатиме на 25 грудня. Також Суспільне планує трансляцію Різдвяної меси у Ватикані та інших регілійних заходів у Римі.

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Де та коли дивитися трансляції

Українці 24 грудня можуть переглянути на телеканалі "Суспільне Культура" такі богослужіння

16:45 — Всенічне бдіння Православної церкви України у Навечір’я Різдва Христового. Трансляція з Михайлівського золотоверхого собору.

19:45 — Велике повечір'я з митією Української греко-католицької церкви у Навечір'я Різдва Христового. Трансляція з Патріаршого собору Воскресіння Христового.

21:15 — Нічна Різдвяна меса (Пастирка) Римсько-католицької церкви в Україні з храму Святого Олександра в Києві.

22:45 — Нічна Різдвяна меса (Пастирка) під проводом Святішого Отця Франциска. Трансляція з базиліки Святого Петра у Ватикані.

Також 25 грудня на місцевих каналах Суспільного мовлення будуть такі служби:

07:00 — Різдвяна утреня та Архиєрейська божественна літургія Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового.

На телеканалі "Суспільне Культура" на Різдво графік транляцій богослужінь такий:

9:00 — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа Православної церкви України. Трансляція з Софійського собору.

12:00 — Різдвяна свята меса Римсько-католицької церкви в Україні з храму Святого Олександра.

13:30 — Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима й цілого світу "Urbi et Orbi" Святішого Отця Франциска з площі Святого Петра в Римі.

Якою буде погода на Різдво

Ввечері 24 грудня відбудеться трансляція Нічної Різдвяної меси у Ватикані під проводом Святішого Отця Франциска, а вдень 25 грудня — Різдвяного привітання й Апостольського благословення для Рима й цілого світу з площі Святого Петра в Римі.

Синоптики очікують на Різдво надходження в Україну стрімкого атмосферного фронту. Він не принесе багато опадів – якщо і будуть, то змішаної фази, також буде вітряно. Переважно дощ, подекуди з мокрим снігом. Переважно плюсова температура буде в більшості регіонів країни.

Сніговий покрив, ймовірно, зберігатиметься лише на Півночі, можливо у Сумській та Харківській областях – проте не дуже стійкий.

Нового снігу очфікувати не варто. Зимова погода очікується лише в Карпатах. Там хоч йтиме і мокрий сніг, втім, утворюватиметься покрив.