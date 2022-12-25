З жовтими пов'язками та різдвяною зіркою: маленьких засновників Києва переодягли до свят
Джерело:Володимир Журавель
Напередодні Різдва скульптури маленьких Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь переодягли у різдвяних янголів. Пам'ятник засновникам знаходиться на Поштовій площі у Києві.
Автор ідеї – скульптор Володимир Журавель. Це вже не вперше митець оздоблює маленькі статуї засновників.
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Які особливості цьогорічного вбрання
Журавель переодягнув статуї маленьких засновників у білі сукні, німби, крила янголів та додав до композиції різдвяну зірку. Родзинкою образів стали маркування на руках маленьких янголів.
Скульптор огорнув руки статуй у жовті та сині стрічки, на яких написані назви важливих служб — ЗСУ, МВС, енергетики, комунальники, медики.
Маленькі Кий, Щек, Хорив і Либідь стали різдвяними янголами / Фото Володимир Журавель
Таким чином Журавель виразив вдячність людям, які забезпечують спокій та добробут для українців під час війни.
Дорогі наші захисники і захисниці, енергетики і комунальники, правоохоронці і рятувальники, медики і волонтери, дякуємо вам! Ви наші герої! Ви наші янголи!
– написав митець.
Маленькі скульптури Кия, Щека, Хорива та Либідь можна побачити на другому ярусі Поштової площі у Києві.
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