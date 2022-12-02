На вокзалі у Нью-Йорку український дитячий хор виконав "Щедрик": захоплююче відео
2 грудня 2022, 16:46Читать новость на русском
Джерело:The New York Times
Український дитячий хор "Щедрик" виконав однойменну композицію на вокзалі Grand Central Station у Нью-Йорку. Неймовірне виконання одразу зібрало десятки вражених глядачів.
4 грудня хор "Щедрик" виступатиме в одному із найвідоміших концертних залів світу "Карнегі-холі". Саме там 100 років тому відбулася прем'єра щедрівки у Північній Америці.
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Відвідувачі вокзалу були вражені
Учасники колективу влаштували імпровізовану репетицію, навіть не знімаючи верхнього одягу. Дітлахи вишикувались хоровим півколом та зібрали своїм майстерним співом глядачів, які почали знімати незапланований виступ на телефони.
Український хор "Щедрик" виступив на вокзалі у Нью-Йорку: дивіться відео
У Нью-Йорку відбудеться концерт Notes from Ukraine
- У Карнегі-Холл відбудеться великий концерт Notes from Ukraine. Це символічна подія, адже саме тут 100 років тому – у 1922 році – відбулася північноамериканська прем'єра "Щедрика".
- Пісню композитора Миколи Леонтовича виконала на концерті в Нью-Йорку Українська республіканська капела під керівництвом музиканта Олександра Кошиця. Святковий концерт, що стане поверненням "Щедрика" у стіни Карнегі-Холл, відбудеться 4 грудня.
- У ньому візьмуть участь колективи з України та Північної Америки: дитячий хор Щедрик, український хор Думка в Нью-Йорку та хор Трініті Вол-Стріт. А також спеціальні гості: оперна співачка Джанай Брюггер та українська фолк-співачка Марічка Марчик.
- У програмі можна буде почути музику композиторів Еріка Вітакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова, Джорджа Гершвіна. Крім того, саме на концерті відбудеться світова прем'єра композиції американського композитора Тревора Вестона зі словами Сергія Жадана.