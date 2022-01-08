На Різдво швидка їхала на виклик і застрягла в трясовині

8 січня 2022 , 19:10
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Джерело:

пресслужба ДСНС у Миколаївській області

На Миколаївщині до служби порятунку 7 січня о 18:05 надійшов виклик про допомогу. Карета швидкої, яка прямувала на терміновий виклик, застрягла у багнюці на ґрунтовій дорозі.

За інформацією ДСНС, медики прямували у село Трудове Баштанської територіальної громади Баштанського району. Однак автомобіль застряг за 3 кілометри від місця призначення.

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Хворого доправили в карету швидкої

Насамперед рятувальники доправили хворого та лікаря, який сам дістався до пацієнта, до авто швидкої допомоги. Уже після цього буксирувальним тросом витягли швидку автомобілем підвищеної прохідності.

На місці працювало чергове відділення 7 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону. Загалом для порятунку залучили 1 одиницю техніки та 4 рятувальників.

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Автор: Олена Данилів