Христос народився: Генштаб показав, як українські воїни святкують Різдво
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Світло завжди переможе темряву. Українські воїни, які захищають Україну від російських окупантів, точно це знають.
У мережі опублікували зворушливі й теплі кадри, як герої святкують Різдво. Ворог – безсилий вкрасти свято.
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Христос народився! Українські воїни святкують,
– мовиться у повідомленні.
Українські воїни святкують Різдво / Фото Генштабу ЗСУ
Зеленський привітав українців з Різдвом
Напередодні Різдва за Григоріанським календарем Володимир Зеленський привітав українців. Президент наголосив, що у 2022 році Україна зустрічає свято у дуже непростих обставинах.
Традиційний дух Різдва українці відчувають інакше.
Не такою смачною і теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці… Через сирени, повітряні тривоги, а ще гірше – вибухи,
– заявив Зеленський.
"Зло та темрява" хоче, щоб українці відчували зневіру та розпач. Водночас Україна протистоїть цьому злу уже понад 300 днів і 8 років й не дозволить досягнути бажаного.