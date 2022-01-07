На Різдво в Україні виявили понад 7 тисяч хворих на COVID-19

За минулу добу, 6 січня, по всій Україні зареєстрували 7 177 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 364 дитини та 203 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 1 866 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 192 інфікованих померли. Натомість одужали 5 595 пацієнтів.

До теми Бустерна вакцинація в Україні, Омікрон пішов від мишей: новини про коронавірус 6 січня

Охоплення тестування населення

Вчора в країні провели 75 596 тестувань на коронавірус SARS-CoV-2, зокрема: методом ПЛР – 34 320, методом ІФА – 5 192, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 084.

Новина доповнюється…