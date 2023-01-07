Богослужіння Митрополита Епіфанія з нагоди Різдва Христового: онлайн-трансляція

У неділю, 7 січня, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Це перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

Початок богослужіння о 9 годині ранку. ПЦУ запрошує на молитву українських вірян і просить стежити за додатковими оголошеннями. Де можна дивитися трансляцію – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Варте уваги ПЦУ дозволила святкувати Різдво 25 грудня: назвали умову

Різдвяне богослужіння в Києво-Печерській Лаврі

Урочисте різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври розпочалося о 9:00. На літургії присутні тисячі вірян, які святкують Різдво за Юліанським календарем.

Різдвяне богослужіння в Києво-Печерській Лаврі: дивіться відео

Що каже ПЦУ про перехід на новий календар

Сьогодні свято Різдва Христового відзначають у православних церквах, які використовують Юліанський календар. Наприкінці минулого року у суспільстві стало більше дискусій на тему того, коли краще відзначати це свято. В Україні суттєво зросла кількість прихильників переходу на Григоріанський та Новоюліанський календарі (обидва передбачають святкування Різдва 25 грудня, а відповідно й зміну дат інших свят, але відрізняється дата Великодня).

25 грудня на проповіді митрополит Епіфаній відзначив, що крім великої кількості прихильників реформи календаря, є ще й багато тих, хто виступає проти таких змін. У 2022 році вперше в громадах, які виявили таке бажання, відбувалися різдвяні богослужіння 25 грудня, що відзначив предстоятель ПЦУ.

Протягом цього року ПЦУ вивчатиме отриманий досвід цьогорічних свят і обговорюватиме подальші кроки. Однак пріоритетом для церкви є збереження єдності суспільства.

На наступному засіданні Синоду ми вивчимо отриманий досвід – як позитивний, так і негативний. І надалі ми виключно соборно будемо визначатися щодо подальших кроків, маючи на меті головне: не дозволити супротивникам чи нерозумним ревнителям різних ідей примножити поділи в Церкві,

– наголосив митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2022 року в Дії відбулося опитування щодо того, якій даті святкування Різдва віддають перевагу українці. У ньому взяли участь 1,5 мільйона громадян, з яких понад 900 тисяч (тобто майже 59%) проголосували за 25 грудня. Святкуванню 7 січня віддали перевагу понад 390 тисяч учасників опитування (тобто понад 25% осіб).