ООН підтримала ідею "перемир'я" Путіна, хоча й шкодує, бо це "не замінить справедливого миру"

Путін доручив міністру оборони Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на Різдво. Тривати воно теоретично мало б до кінця доби 7 січня.

І хоч в Україні ніхто не вірить у дотримання окупантами режиму тиші, в ООН навпаки привітали таке розпорядження Росії. Про це сказав речник ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу.

До теми Якщо Путін хоче миру – він би відвів своїх солдатів, – Бербок про різдвяне "перемир'я"

Що заявили в ООН

Так, в ООН закликали "повністю припинити війну між двома сусідніми країнами", однак не звернулися ні до кого конкретно, не назвавши імен, не озвучивши умов. Відомо, що Україна готова до припинення війни, й навіть запропонувала свою формулу миру. Тож завершення війни залежить виключно від того, хто ніяк не може вгамувати свої імперські амбіції.

Так, речник ООН Стефан Дюжаррік заявив журналістам на брифінгу, що організація вітає будь-які зусилля з припинення "конфлікту".

Різдво – це священний період як для росіян, так і для українців. Генеральний секретар завжди вітає можливість того, що цей священний період буде поважатися з припиненням усіх військових дій – знаючи, що це не замінить справедливого миру – відповідно до Статуту ООН і міжнародного права,

— сказав Стефан Дюжаррік.

Однак варто зазначити, що війна в Україні триває не перший рік, і оголошення "перемир'я" звучало уже не один раз. І не раз же воно не дотримувалося окупантами.

Справжні плани Росії під обкладинкою "перемир'я"

В Україні не мають ілюзій щодо того, що насправді може ховатися за наказом Путіна. Так, на думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, Росії оголошений час перемир'я потрібен для того, щоб підтягнути ще більше резервів та боєкомплектів. Ба більше, використання будь-якої можливості для покращення власного становища – характерна риса окупантів, адже ще до повномасштабної війни вони під виглядом гуманітарних вантажів завозили на тимчасово окуповані території боєприпаси та військове обладнання.

Згадаймо, багато десятиріч тому ще фон Бісмарк казав, що договір з Росією не вартий папірця, на якому він підписаний. І ось тоді ці слова треба було запам'ятати й кожного дня, напевно, нагадувати собі,

– підкреслив він.

Таку ж думку поділяє міський голова Дніпра Борис Філатов. Він переконаний, що за оголошений час тиші, загарбники насправді ж будуть перезаряджати ракети.

Ба більше, за даними InformNapalm зранку 7 січня окупанти готують провокації з жертвами. Вони хочуть підірвати храми Донецька та інших тимчасово окупованих міст під час ранкового богослужіння, принести на місце терактів уламки HIMARS та зняти на основі цього пропагандистські ролики.

Що відомо про різдвяну "тишу"