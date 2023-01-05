Д*біл і ворог народу: росіяни біснуються через "перемир'я" на Різдво
Владімір Путін хоче запровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту з 6 по 7 січня. Росіяни вже встигли бурно відреагувати на це.
Так, росіяни вважають, що потрібно продовжувати воювати. А більшість прихильників Путіна назвали його "муд*ком". Детальніше про їхню реакцію – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
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Як росіяни відреагували на різдвяне "перемир'я"
Жителі країни-агресорки обурилися нововведенням кремлівського диктатора. Вони повністю розкритикували Путіна та почали сіяти паніку:
- "Це ганьба. Путін просто муд*к"
- "Сподіваюся, що це жарт"
- "Він реально знущається?"
- "Путін ворог армії"
- "Ой, деб*ли"
Реакція росіян на наказ Путіна припинити вогонь на Різдво / Скриншоти
Деякі росіяни вже впевнені, що їхня недокраїна незабаром програє війну.
- "Боже, вони роблять все, щоб програти цю війну"
- "Все, пішла жара"
- "Нах*я? Або ми воюємо, або нас знищать"
- "З чого? Щоб ще сатаністи розбили наших мирних та мобілізованих"
- "Супер, здача Запорізької АЕС та Енергодара"
- "Один день можуть вбивати наших солдатів безкарно, дякуємо верховному"
Росіяни панікують через наказ Путіна / Скриншоти
Що відомо про різдвяне "перемир'я"
Як стало відомо, диктатор Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти воно має буцімто з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.
До речі, патріарх Кіріл також закликав до "різдвяного перемир'я". На це вже відреагували в Офісі Президента.