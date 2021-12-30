"Різдвяне перемир'я" діє: від початку доби на Донбасі не зафіксували жодного пострілу

Упродовж доби 30 грудня російські найманці не порушували перемир'я на Донбасі. Таке трапилося лише вдруге після того, як у ТКГ домовилися про відновлення режиму тиші.

Такою інформацією поділилися на фейсбук-сторінці операції Об'єднаних сил. Там уточнили, що дані про відсутність ворожих атак актуальні станом на 17:00.

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Військові ЗСУ контролюють ситуацію

Крім цього, пресслужба ООС наголосила, що українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії. "Разом до перемоги. Слава Україні", – зазначили у дописі.

Чи справді на Донбасі діє перемир'я

Про те, чи порушували проросійські бойовики домовленості про тишу вже після 17:00, в ООС мають повідомити вже наступного дня – у ранковому зведенні. Зазвичай його публікують близько 7:00.

Зазначимо, що всеосяжний режим припинення вогню офіційно почав діяти на Донбасі ще 27 липня 2020 року. Тоді про це вдалося домовитися у Тристоронній контактній групі. Втім, навіть після цього бойовики продовжували обстрілювати позиції ЗСУ. Через ворожі атаки гинули українські воїни. На жаль, за 2021 рік Україна втратила 76 своїх захисників.

22 грудня 2021 року Тристороння контактна група провела засідання, на якому домовилися відновити перемир'я. У Зеленського заявили, що сподіваються на спокійні зимові свята у зоні проведення ООС. Втім, бойовики не відкривали вогонь лише у день засідання ТКГ. Після цього вони далі ігнорували домовленості – аж до сьогодні, 30 грудня.

Зазначимо, що ЗСУ відкривають вогонь лише у відповідь на обстріли противника. Лише так вдається змусити бойовиків припинити небезпечні атаки. При цьому, українські військові не застосовують озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

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Текст допису на сторінці ООС у фейсбуці:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.00 30 грудня 2021 року. Слава Україні! Від початку доби з боку збройних формувань Росії порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги! Слава Україні!