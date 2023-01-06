Медвєдєву знову погано: каже, що "Україна проти перемир'я", а Бербок – "малограмотна баба"

Після того, як Путін оголосив "різдвяне перемир'я", на Росію обвалився шквал критики та обвинувачень. Така реакція особливо не сподобалась експрезиденту Росії Дмитру Медведєву

Як повідомляють російські ЗМІ, посіпака Путіна знову наговорив дурниць. Він заявив, що "українцям було простягнуто руку християнського милосердя на Велике Свято, а їхні керівники її відкинули", передає 24 Канал.

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Що наговорив Медвєдєв

Заступник голови Ради безпеки Росії сказав, що більшість окупантів спокійно видихнули, коли "почули відмову головних українських клоунів припиняти вогонь на Різдво". За його словами, тепер буде менше проблем та лукавства.

Людей, які втратили можливість сходити до церкви, шкода. А от свині не мають жодної віри та вродженого почуття подяки. Вони розуміють лише грубу силу і верескливо вимагають жратви від господарів. На цьому ґрунтується дресура. І її буде продовжено західними свинопасами,

– видав Медведєв.

Також він згадав і про міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок. Російський політик назвав її "малограмотною німецькою бабою", коли вона заявила, що різдвяне перемир'я є неприпустимим.

На що Медведєв відповів, що "спадкоємці нацистів ніколи не шкодували ні людей, ні тварин".

Зазначимо, що путінський посіпака неодноразово "зашкварювався" подібними заявами, які весь цивілізований світ просто висміює. Адже Медведєв, видумуючи різні дурниці про політику в Україні, описує справжню ситуацію в Росії.

Тому позиція Медведєва є абсолютно цинічною, адже 14 грудня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не планує припиняти вогонь на православне Різдво.

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