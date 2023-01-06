Причина "різдвяного перемир'я": політтехнолог розповів про справжній страх Путіна

У переддень Різдва Владімір Путін оголосив про "різдвяне перемир'я". Причиною цьому зовсім не християнські цінності, російський диктатор боїться, що окупанти в цю ніч втратять пильність, за що дорого заплатять.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що в Путіна є власний хитрий прорахунок.

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Політтехнолог припускає, що раніше Реджеп Ердоган дуже майстерно продав світу унікальну можливість бути посередником між цивілізованим світом та Путіним. Навіть зустріч, на якій фактично ні про що не домовляються з Путіним, теж грає йому на руку.

Ердоган хоче показати: "Дивіться, Путін зі мною розмовляє, він навіть певні умови висуває, нехай вони й старі, тому я з ним вмію розмовляти. Зернова угода – моє досягнення, але забирати у себе ці досягнення я не дозволю".

"Різдвяне перемир'я"

Тепер цікава історія відбувається і з "різдвяним перемир'ям", зауважив політтехнолог. Всі гадають, чому ж новорічного перемир’я Путін не просив, хоча в Росії більше святкують Новий рік, аніж Різдво.

У Тизенгаузена є пояснення: "Причина в тому, що рівно після бою курантів на Новий рік сталася Макіївка. Ось чому Путін просить про "різдвяне перемир’я", він дуже боїться повторення цієї ситуації".

Мобілізовані, попри наказ не збиратись, не святкувати, не вмикати телефони, все це зроблять. Вони свої різдвяні гіфки повідправляють родичам. А генерал Himars тут як тут,

– підкреслив спікер.

Він переконаний, що тут про православні цінності мови немає, Путін просто боїться повторення Макіївки.

Політтехнолог про причину "різдвяного перемир'я"

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