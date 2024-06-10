Рижівка – "сіра зона": Сили оборони ще взимку знали про кадирівців на кордоні з Сумщиною

Збройним Силам України було відомо про розташування підрозділів кадирівців на прикордонні Сумщини з боку Росії. Про це знали й взимку, і навесні 2024 року.

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник. За його словами, наразі Рижівка — це “сіра зона”.

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ЗСУ знали про підрозділи кадирівців на прикордонні Сумщини

Вони (окупанти – ред.) здебільшого виконують прикриття кордону, другого ешелону. Також, в російській армії вони як загороджувальні загони використовуються, саме штурмові дії їм не притаманні, як показує досвід,

– повідомив Мисник.

За його словами, наразі у Сумській області окупаційні війська застосовують як диверсійно-розвідувальні групи, так і малі групи піхоти. Вони можуть виявляти українські позиції артилерії, аби також завдавати ураження.

Втім, як пояснив речник, українській бійці "застосовують адекватні протидії. Для цього не обов`язково бити по кількох піхотинцях та застосовувати великий калібр, якщо можна застосувати FPV-дрони.

Сіра зона

Водночас Мисник наголосив, що наразі Рижівка це "сіра зона", оскільки населений пункт має свої географічні особливості розташування. За парканами частини мешканців села – вже територія російського селища Тьоткіно.

Річка Сейм, ліси поруч для диверсійної роботи — це сприятливі умови. Зараз ми вибудовуємо свою роботу таким чином, щоб основні задачі – це збереження життя наших військових, нанесення максимального ураження противнику у випадку наступальних дій, то й відбувається,

– пояснив він.

Населені пункти знаходяться на самому кордоні, тож з наявністю цивільного населення, повноцінне ведення вогню застосувати неможливо. Тому виходить, що цей населений пункт знаходиться в "сірій зоні", проте її повністю контролюють Сили оборони України.

Що цьому передувало