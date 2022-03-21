В Ризі на одній зі стін будинку з'явився проникливий мурал на підтримку України

Спротив України російській агресії вражає весь світ. Кольори нашого прапора не лише на екранах телевізорів, а й на стінах у різних країнах.

Мурали на підтримку Україні в її боротьбі проти кровожерливої Росії з'являються по всьому світу. Один із таких є у Ризі.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Як виглядає мурал

Дівчина-Україна впадає в обійми дівчині-Латвії. Обидві одягнені в "прапори" своїх країн. Такий стінопис демонструє підтримку України.

Разом ми сила,

– мовиться на муралі.

Митці подібного стріт-арту закликають припинити знищення української нації.



Проникливий мурал на підтримку України у Ризі / Фото з телеграму "Телеканал Дом"

Зауважимо, раніше на будинку в Празі з'явився мурал з маленькою українкою, яка захищає казкових персонажів під прапором України.

Зверніть увагу – Байден пообіцяв продовжити підтримку України на тлі вторгнення: дивіться відео