В Ризі на одній зі стін будинку з'явився проникливий мурал на підтримку України
Джерело:телеграм "Телеканал Дом"
Спротив України російській агресії вражає весь світ. Кольори нашого прапора не лише на екранах телевізорів, а й на стінах у різних країнах.
Мурали на підтримку Україні в її боротьбі проти кровожерливої Росії з'являються по всьому світу. Один із таких є у Ризі.
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Як виглядає мурал
Дівчина-Україна впадає в обійми дівчині-Латвії. Обидві одягнені в "прапори" своїх країн. Такий стінопис демонструє підтримку України.
Разом ми сила,
– мовиться на муралі.
Митці подібного стріт-арту закликають припинити знищення української нації.
Проникливий мурал на підтримку України у Ризі / Фото з телеграму "Телеканал Дом"
Зауважимо, раніше на будинку в Празі з'явився мурал з маленькою українкою, яка захищає казкових персонажів під прапором України.
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