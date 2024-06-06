Двоє туристів у Ризі зірвали і викинули український прапор: їх затримала поліція

У Ризі двоє туристів зірвали прапор України. Відомо, що інцидент стався вночі 2 червня.

Крім цього, зазначається, що чоловіки були напідпитку. Деталі про інцидент в Латвії, читайте в матеріалі.

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В Латвії туристи зірвали український прапор

У виданні зазначили, що співробітники центру відеоспостереження Ризької муніципальної поліції помітили на відеокамерах у Старій Ризі двох чоловіків, один із яких ніс у руках український прапор. Через деякий час цей прапор кинули через паркан.

Після цього вони відразу покинули місце події. Зазначається, що відповідну інформацію передали екіпажу муніципальної поліції, який вночі патрулював околиці Старої Риги.

Згодом правоохоронці зустріли потенційних підозрюваних. Під час перевірки даних з'ясувалося, що чоловіки є громадянами Британії. До того ж, вони попередньо вживали алкогольні напої в Старій Ризі.

Спершу чоловіки стверджували, що вони начебто знайшли прапор на землі на вулиці. Поліцейські пояснили їм можливе порушення і відповідальність за скоєне. Після цього обох чоловіків привезли до місця, де було викинуто прапор.

Оглянувши околиці співробітники муніципальної поліції з'ясували, що прапор зірвали з фасаду будівлі на бульварі Аспазіяс.

Так, зловмисників затримали, а згодом передали співробітникам Державної поліції для подальшого проведення процесуальних дій.

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