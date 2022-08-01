путіну чітко вказали, що після застосування ядерної зброї його ліквідують, – Піонтковський

путін не ризикне використати ні тактичну, ні стратегічну ядерну зброю. Адже тоді диктатора просто фізично ліквідують. Однак він може у певний спосіб викрутитися із цієї ситуації.

Такою думкою на стрімі 24 каналу поділився російський опозиційний політик та публіцист Андрій Піонтковський. Його прогноз – загроза ядерного удару по Україні малоймовірна. Але путін здатен використати одну лазівку, якою він, не дай Боже, може скористатися.

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Чому путін не використає ядерну зброю проти України: 3 причини

Піонтковський вважає, що путін все ж таки не скоїть настільки божевільний вчинок. Він наводить три важливі причини.

Перша – путін любить використовувати шантаж. Він спрацював у 2008 році у війні проти Грузії, у 2009-му – коли Україні та Грузії не дали "зелене світло" до НАТО, функціонує він в певному сенсі й зараз. Шантаж працює лише тоді, коли погроза не реалізована. Як тільки путін ризикне вдарити ядерною зброєю, то все буде остаточно для нього визначено.

Друга – американці ще раніше досить чітко йому пригрозили: використаєш ядерну зброю – буде удар у відповідь і подальша ліквідація путіна. Про це, за словами Піонтковського, свого часу натякали і генерал армії США Марк Міллі, і міністр оборони Ллойд Остін.

Третя – щоб використати тактичну ядерну зброю, потрібно "активувати ланцюжок" з близько 20 людей – її потрібно забрати зі складу, перевезти у спеціальне місце тощо. Для стратегічної – залучають близько 6-7 людей. Малоймовірно, що серед них усі виявляться самогубцями, які свідомо підуть на смерть. Адже удар у відповідь обов'язково буде.

Є ризик, що до можливого удару залучать білорусь

Піонтковський розповів про чутки, що росія нібито розмістила в білорусі 4 ядерних боєголовки. Ця інформація наразі не є підтвердженою. Американці також про це взагалі не повідомляють.

Та якщо це виявиться правдою, то існує загроза, що путін може здійснити удар з боку білорусі – провести операцію під чужим прапором. Піонтковський визнає, що путін не є самогубцем і розуміє наслідки такої ситуації.

Однак диктатор може думати, що удар від білорусі допоможе йому частково уникнути можливих наслідків. Адже тоді у того ж Джо Байдена буде дилема – по кому завдавати удар у відповідь. А може все взагалі обмежиться менш жорсткими заходами.

Тут варто ще й врахувати погляди радника президента США Джейка Саллівана, який, на думку Піонтковського, намагається обірвати потік військової допомоги до України.

Удар з території білорусі може здатися путіну менш небезпечним для нього особисто, ніж з російської. І тоді йому не дадуть автоматичну відповідь. Але я все-таки думаю, що ймовірність удару мала, враховуючи усі 3 причини, – наголосив Піонтковський.

путіна ліквідують, якщо він використає ядерну зброю – Піонтковський: дивіться відео

Додамо, генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що світ зараз перебуває буквально за один крок до ядерного знищення. Він вважає, що такої небезпеки на Землі ще не було з часів холодної війни.