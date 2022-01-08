Різкий спад: за добу в Україні виявили всього близько 3 тисяч COVID-хворих

8 січня 2022 , 08:16
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Джерело:

МОЗ

Вчора, 7 січня, коронавірус діагностували у 3 195 мешканців України. Відомо, що серед них 151 дитина та 37 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 1 752 інфікованих, ще 76 пацієнтів, на жаль, померли. Натомість одужали 1 942 людини.

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Охоплення тестування населення

Ймовірно, спад добової захворюваності в країні можна пояснити різким зниженням темпів тестування на коронавірус. Так, якщо позавчора в Україні провели 75 596 таких тестів, то вчора – 29 287. Зокрема:

  • методом ПЛР — 10 876,
  • методом ІФА — 1 834,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 577.

Добовий приріст нових випадків COVID-19 в регіонах:

  • Київ – 291;
  • Вінницька область – 164;
  • Волинська область – 47;
  • Дніпропетровська область – 112;
  • Донецька область – 36;
  • Житомирська область – 217;
  • Закарпатська область – 108;
  • Запорізька область – 18;
  • Івано-Франківська область – 243;
  • Київська область – 143;
  • Кіровоградська область – 47;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 296;
  • Миколаївська область – 84;
  • Одеська область – 197;
  • Полтавська область – 97;
  • Рівненська область – 98;
  • Сумська область – 185;
  • Тернопільська область – 141;
  • Харківська область – 241;
  • Херсонська область – 1;
  • Хмельницька область – 173;
  • Черкаська область – 54;
  • Чернівецька область – 91;
  • Чернігівська область – 102.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

Загальна картина захворюваності: за весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 699 663 хворих на коронавірус, 3 508 451 з яких вже одужали. На жаль, хвороба забрала життя 97 164 мешканців країни.

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Автор: Анастасія Кушпіт