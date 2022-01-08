Різкий спад: за добу в Україні виявили всього близько 3 тисяч COVID-хворих
8 січня 2022 , 08:16Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Вчора, 7 січня, коронавірус діагностували у 3 195 мешканців України. Відомо, що серед них 151 дитина та 37 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 1 752 інфікованих, ще 76 пацієнтів, на жаль, померли. Натомість одужали 1 942 людини.
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Охоплення тестування населення
Ймовірно, спад добової захворюваності в країні можна пояснити різким зниженням темпів тестування на коронавірус. Так, якщо позавчора в Україні провели 75 596 таких тестів, то вчора – 29 287. Зокрема:
- методом ПЛР — 10 876,
- методом ІФА — 1 834,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 577.
Добовий приріст нових випадків COVID-19 в регіонах:
- Київ – 291;
- Вінницька область – 164;
- Волинська область – 47;
- Дніпропетровська область – 112;
- Донецька область – 36;
- Житомирська область – 217;
- Закарпатська область – 108;
- Запорізька область – 18;
- Івано-Франківська область – 243;
- Київська область – 143;
- Кіровоградська область – 47;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 296;
- Миколаївська область – 84;
- Одеська область – 197;
- Полтавська область – 97;
- Рівненська область – 98;
- Сумська область – 185;
- Тернопільська область – 141;
- Харківська область – 241;
- Херсонська область – 1;
- Хмельницька область – 173;
- Черкаська область – 54;
- Чернівецька область – 91;
- Чернігівська область – 102.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутніЗагальна картина захворюваності: за весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 699 663 хворих на коронавірус, 3 508 451 з яких вже одужали. На жаль, хвороба забрала життя 97 164 мешканців країни.
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