Різкий спад: за добу в Україні виявили всього близько 3 тисяч COVID-хворих

Вчора, 7 січня, коронавірус діагностували у 3 195 мешканців України. Відомо, що серед них 151 дитина та 37 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 1 752 інфікованих, ще 76 пацієнтів, на жаль, померли. Натомість одужали 1 942 людини.

Днем раніше Рекорд випадків у світі, зростання захворюваності в Україні: новини про коронавірус 7 січня

Охоплення тестування населення

Ймовірно, спад добової захворюваності в країні можна пояснити різким зниженням темпів тестування на коронавірус. Так, якщо позавчора в Україні провели 75 596 таких тестів, то вчора – 29 287. Зокрема:

методом ПЛР — 10 876,

методом ІФА — 1 834,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 577.

Добовий приріст нових випадків COVID-19 в регіонах:

Київ – 291;

Вінницька область – 164;

Волинська область – 47;

Дніпропетровська область – 112;

Донецька область – 36;

Житомирська область – 217;

Закарпатська область – 108;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 243;

Київська область – 143;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 9;

Львівська область – 296;

Миколаївська область – 84;

Одеська область – 197;

Полтавська область – 97;

Рівненська область – 98;

Сумська область – 185;

Тернопільська область – 141;

Харківська область – 241;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 173;

Черкаська область – 54;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 102.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

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за весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 699 663 хворих на коронавірус, 3 508 451 з яких вже одужали. На жаль, хвороба забрала життя 97 164 мешканців країни.