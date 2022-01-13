Різкий стрибок COVID-19 в Україні: за добу виявили понад 10 тисяч нових хворих

13 січня 2022 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

Вчора, 12 січня, в Україні виявили 10 046 хворих на коронавірус. Відомо, що з них 590 дітей та 255 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 676 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 191 пацієнт помер. Натомість одужали 7 202 інфікованих.

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Найбільше нових випадків зараження вірусом зафіксували у Києві, а також у Львівській та Івано-Франківській областях. 

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • місто Київ – 997;
  • Вінницька область – 510;
  • Волинська область – 88;
  • Дніпропетровська область – 362;
  • Донецька область – 354;
  • Житомирська область – 367;
  • Закарпатська область – 413;
  • Запорізька область – 222;
  • Івано-Франківська область – 983;
  • Київська область – 376;
  • Кіровоградська область – 64;
  • Луганська область – 98;
  • Львівська область – 949;
  • Миколаївська область – 174;
  • Одеська область – 508;
  • Полтавська область – 431;
  • Рівненська область – 273;
  • Сумська область – 510;
  • Тернопільська область – 389;
  • Харківська область – 560;
  • Херсонська область – 95;
  • Хмельницька область – 367;
  • Черкаська область – 293;
  • Чернівецька область – 313;
  • Чернігівська область – 350.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

12 січня в Україні провели 79 047 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема: методом ПЛР – 36 660, методом ІФА – 6 072, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 315.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 13 січня в Україні зареєстрували 3 727 034 нових хворих на COVID-19. 3 537 826 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, недуга забрала життя 97 928 мешканців країни.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні провели 17 071 469 тестувань методом ПЛР.

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Автор: Анастасія Кушпіт