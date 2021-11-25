Різко стало неможливо дихати, – гірник про трагедію на шахті в Росії

Пожежа на шахті "Листвяжна", що у Росії, забрала життя щонайменше 11 людей. Гірник, який у цей час перебував під землею, розповів про все, що відбувалося всередині.

Як розповів працівник шахти Федір (ім'я змінене на вимогу), нарікань на ділянку, де пролунав вибух, раніше не було. Проблем із вентиляційною системою також не було.

Важливо Пожежа на шахті у Росії: кількість загиблих зросла, десятки гірників – під землею

Вибух був дуже потужним

У момент вибуху Федір перебував на першій ділянці, яка розташована приблизно за 5 кілометрів від епіцентру вибуху. Однак вибухова хвиля була такою потужною, що підняла та розігнала вугільний пил через вентиляцію далеко в інші зони видобутку.

Чоловік надихався чадним газом, вибираючись на поверхню. На щастя, рятувальники швидко його знайшли та передали медикам. Наразі він перебуває у реанімації.

Через пил було неможливо дихати

Інший гірник зазначив, що все трапилося раптово. Він почув різкий хлопок та почав задихатися від пилу.

Я тільки-но заступив на зміну, метрів 600 спустився, і стався вибух. Пил стовпом, дихати нічим. Я почав задихатися. Якби у мене саморятівник не спрацював, я б там так і залишився,

– заявив він.

Він нагадав, що за технікою безпеки, гірникам не можна працювати у шахті, якщо там є запах газу. Але, як зізнався чоловік, бувало таке, що начальники наполягали на зворотному.

"Вони (керівництво – 24 канал) казали, щоб ми працювали. Якщо не влаштовує, йди й звільняйся", – додав гірник.

Свідчення гірників про вибух на шахті: дивіться відео

Що відомо про вибух на шахті "Листвяжна"

Надзвичайна подія сталася зранку 25 листопада на шахті "Листвяжна", що розташована у місті Бєлово Кемеровської області.

Наразі відомо, що внаслідок аварії загинули 11 людей, понад 40 людей постраждали. Із шахти не змогли піднятися 49 людей.

Попередньо, там зафіксували задимлення у вентиляційному штреку. Однак є й інші версії розвитку подій, серед яких: