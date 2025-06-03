Різко зросла кількість жертв і постраждалих у Сумах

Росія вранці вдарила по Сумах з РСЗВ дальньої дії. На жаль, відомо багатьох постраждалих, є також жертви.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську ОВА.

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Що відомо про постраждалих та жертв у Сумах

Станом на 10:23 кількість жертв та постраждалих у Сумах різко зросла.

Відомо про 20 постраждалих. Серед поранених – 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.

На жаль, за даними ДСНС, 3 особи загинули.

В ОВА розповіли, що, попередньо, по центральній частині міста було 5 влучань з РСЗВ дальньої дії. Атаку російська армія здійснила близько 9:20 ранку, коли мирні мешканці поспішали на роботу та у справах.

За непідтвердженими даними моніторингових каналів, ворог атакував Суми ракетною системою залпового вогню "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною.

У ДСНС розповіли, що в одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Після цього пролунав вибух, зайнявся автомобіль – пожежу уже ліквідували.

В іншому мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок, де минулося без масштабних руйнувань і загорянь.

Також постраждали ще 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні.

Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості потерпілих продовжує уточнюватися.