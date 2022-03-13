Різниця між ЗСУ та окупантами: промовисте фото торгового автомата з лінії фронту

Російські окупанти готові грабувати та трощити усе, що трапляється на їхньому шляху. Натомість українські воїни готові нічого не їсти, але не вдаватися до мародерства.

Мережею гуляють вже десятки відео про те, як зголоднілі російські окупанти вдаються до мародерства. Покинуті з сухпайками 2015 року, вони готові красти та трощити усе, що трапляється на їхньому шляху.

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Різниця між нами та ними

А ось хоробрі воїни ЗСУ, які боронять свою землю, з неймовірною повагою ставляться до українського майна. Вони не вдаються до мародерства навіть тоді, коли є проблеми з постачанням їжі.

Яскравою ілюстрацією різниці між нашими хоробрими героями та окупантами є автомат на одному з підприємств, що розташоване на лінії фронту. Він залишився недоторканним, хоча в перші дні були проблеми з постачанням їжі.

Українські герої не чіпали автомату з їжею попри нестабільне постачання їжі / Фото з фейсбуку Гліба Бабіча

Дивіться відео про те, як окупант розповідає жінці про своє мародерство на Сумщині