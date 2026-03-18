"Валдай" палає: "Примари" ГУР знищили ще одну новітню ворожу РЛС у Криму
У березні спецпідрозділ ГУР "Примари" завдав серії ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території Криму. Розвідники знищили новітню РЛС "Валдай", ретранслятор для БпЛА та комплекс навігаційної системи "Глонас".
Крім того, бійці ліквідували ворожу станцію постановки радіоперешкод. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МОУ.
Що відомо про ліквідацію російських об'єктів?
За два тижні березня спецпідрозділ ГУР "Примари" успішно уразив низку важливих для російської армії об'єктів, розташованих у Криму. Атака була спрямована на послаблення ППО та інфраструктури ворога.
Бійці розтрощили ще один новітній ворожий комплекс, який виявляє та знешкоджує малорозмірні БпЛА.
Серед інших знищених цілей:
- станція постановки радіоперешкод,
- ретранслятор для БпЛА типу "Гєрань" / "Гєрбєра",
- комплекс навігаційної системи "Глонас".
Крім того, розвідники прямо на ходу атакували два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами.
Знищення російських об'єктів спецпідрозділом ГУР: дивіться відео "Примар"
Якими є нещодавні втрати ворога?
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що за півтори доби українські сили ліквідували понад 900 російських військових. Ті намагались скористатись погодними умовами й провести штурми на Донеччині та Запоріжжі, втім оборонці зірвали усі плани.
За добу 18 березня ворог втратив понад 1 700 солдатів, ще 3 танки, 11 броньованих машин та 29 артилерійських систем.
Лише за лютий 2026 року Сили оборони знищили 678 окупантів, 120 одиниць озброєння та військової техніки та 19 інших цілей одним типом озброєння – дистанційним мінуванням.