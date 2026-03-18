"Валдай" палає: "Примари" ГУР знищили ще одну новітню ворожу РЛС у Криму

У березні спецпідрозділ ГУР "Примари" завдав серії ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території Криму. Розвідники знищили новітню РЛС "Валдай", ретранслятор для БпЛА та комплекс навігаційної системи "Глонас".

Крім того, бійці ліквідували ворожу станцію постановки радіоперешкод. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МОУ.

Що відомо про ліквідацію російських об'єктів?

За два тижні березня спецпідрозділ ГУР "Примари" успішно уразив низку важливих для російської армії об'єктів, розташованих у Криму. Атака була спрямована на послаблення ППО та інфраструктури ворога.

Бійці розтрощили ще один новітній ворожий комплекс, який виявляє та знешкоджує малорозмірні БпЛА.

Серед інших знищених цілей:

станція постановки радіоперешкод,

ретранслятор для БпЛА типу "Гєрань" / "Гєрбєра",

комплекс навігаційної системи "Глонас".

Крім того, розвідники прямо на ходу атакували два десантних катери проєкту 02510 "БК-16" разом з екіпажами.

