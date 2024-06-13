Втрата на 25 мільйонів доларів: кіберфахівці СБУ і Сили оборони уразили ворожу РЛС "Зоопарк"

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк". Операцію вдалося провести за допомогою FPV-дронів.

Одна радіолокаційна система ворога вартує 25 мільйонів доларів США. Варто зазначити, що наші захисники раніше вже знищували РЛС "Зоопарк" ворога.

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Ворог втратив РЛС "Зоопарк" після дій СБУ і Сил оборони

В Службі безпеки наголосили, що окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало.

Тому кіберфахівці СБУ та наші захисники вдало ліквідували ворожу РЛС "Зоопарк". Окрім того, Служба безпеки також поділилася відео зі знищенням радіолокаційної системи ворога.

СБУ показала, як уразила ворожу РЛС "Зоопарк" / Відео з телеграм-каналу СБУ

Цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ,

– наголосили спецслужбовці.

В СБУ запевнили, що працюють далі до повної перемоги нашої держави над агресором.

Що відомо про РЛС "Зоопарк" 1Л219М "Зоопарк" визначає позиції артилерії за допомогою радара, виявляючи траєкторію польоту різних боєприпасів під час ведення вогню. Також комплекс можуть застосовувати для коригування вогню власної артилерії.

Радіолокаційна станція розміщена на шасі багатоцільової гусеничної платформи МТ-ЛБ. Сама РЛС має фазовану антенну решітку, яка здатна виявляти до 70 позицій за хвилину та одночасно супроводжувати до чотирьох цілей.

Виробник заявляє, що контрбатарейна РЛС здатна виявляти позиції 120-міліметрових мінометів на відстані до 17 кілометрів, 105-міліметрові та 155-міліметрові гаубиці – до 12 кілометрів, а пуски з реактивних систем залпового вогню типу БМ-21 "Град" та БМ-27 "Ураган" – на відстані до 40 – 45 кілометрів.

Раніше РЛС "Зоопарк" уже знищували наші захисники