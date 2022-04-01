РНБО анонсувала санкції: Данілов пояснив, про які обмеження мовиться

Рада національної безпеки та оборони України напрацювала 8 рішень, які буде винесено на засідання РНБО, котре відбудеться найближчим часом

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів деякі деталі про ці рішення. Мова йде про новий пакет санкцій через війну Росії проти України.

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"Санкції стосуються безпосередньо Російської Федерації, тих компаній, які з нею працюють, які допомагають Російській Федерації. Я можу сказати, шо ця допомога буде марна, і перемога буде за нами. І ми нікому свою землю віддавати не збираємося", – заявив Данілов.

Секретар РНБО не назвав компанії, про які йде мова. Тож залишається лише дочекатися засідання Ради національної безпеки та оборони, де і буде прийнято остаточне рішення.