РНБО ухвалила жорстке рішення щодо російських церков в Україні

У четвер, 1 грудня, відбулося засідання РНБО. Рада доручила внести законопроєкт щодо заборони пов'язаних з Росією релігійних організацій.

Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. За його словами, на засіданні РНБО розглядали численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з країною-агресоркою.

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РНБО доручила внести законопроєкт щодо заборони пов'язаних з Росією релігійних організацій

Зеленський розповів, що, на жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла.

Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини,

– заявив президент.

На засіданні РНБО ухвалили рішення:

Доручити уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів.

Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. З

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Дивіться звернення Володимира Зеленського

Окрім цього, за словами глави держави, Україні потрібні підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

"Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави. Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність", – пояснив президент.

Він наголосив, що у 1991 році Україна стала на законний і демократичний шлях. Цим шляхом наша держава продовжуватиме йти далі.

"Лише правові кроки. Виважені рішення. І національні інтереси", – підсумував Зеленський.

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