РНБО та Генштаб просять блогерів і журналістів втриматися від оцінки бойових дій чи логістики

Росія – підступний супротивник, який використовує усю доступну інформацію, аби знищити цивільне населення України та завдати втрат Збройним Силам. Тому будь-які непідтверджені центральними органами дані перетворюються у ворожий інструмент та працюють проти нашої держави.

На цьому вчергове наголосили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України та Генштабі ЗСУ. Відомства закликали блогерів, журналістів та лідерів громадської думки утриматися від оцінки бойових дій чи логістики.

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Про що не варто писати у медіа та блогах

Центр протидії дезінформації попросив:

не надавати оцінок бойових дій,

не публікувати рішень командирів, зокрема посилаючись "на власні джерела",

не розголошувати дані щодо забезпечення,

не поширювати свої прогнози як безапеляційно доконаний факт майбутнього.

Лише вище військове керівництво має повну інформацію про воєнні дії та може робити достовірні прогнози.

У відомствах нагадали, що надаючи публічну оцінку, ви можете посіяти паніку та створите інфоприводи для роспропаганди.

Правила оприлюднення інформації:

Не транслювати переміщення військових.

Не знімати місця обстрілів та роботу ППО.

Ретельно перевіряти інформацію перед її оприлюдненням.

Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.



Правила поширення інформації в умовах війни / Інфографіка Центр протидії дезінформації

Завчасне поширення інформації може стати приводом для загострення бойових дій

Напередодні про прикрий інцидент розповіла Ганна Маляр. 29 квітня, один журналіст оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині, додавши деякі факти, які не варто було розголошувати. Інформація швидко набула розголосу й Міноборони довелось її підтверджувати. А вже ввечері, на щойно звільненій локації, почалось загострення внаслідок активізації ворога. Зараз відомо про 1 загиблого і 12 поранених.

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