РНБО готує засідання щодо збереження та відновлення лісів
12 серпня 2021 , 19:44Читать новость на русском
Джерело:РНБО
Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО для розгляду питань щодо збереження лісів. Тому 12 серпня Міжвідомча робоча група обговорила реформи лісового господарства.
На РНБО говоритимуть про ліси
Міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів засідала під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова. Чиновники обговорили реалізацію екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".
Читайте також Враховує загрози: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки
Що проаналізували під час наради
- Стан виконання завдань, які окреслені в указі "Про виклики і загрози нацбезпеці в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації",
- указ президента про заходи щодо збереження та відтворення лісів.
Останнє засідання РНБО: що розглядали
Останнє засідання РНБО відбулося 30 липня у Краматорську. Воно стало першим виїзним. За результатами наради чиновники заявили:
- тарифи на електроенергію не підвищуватимуть;
- у Збройних силах України відбувається процес "омолодження".
- проти "королів" енергоринку можуть ввести санкції. Мовиться про Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа, Геннадія Боголюбова, Сергія Льовочкіна та інших;
- Зеленський доручив якнайшвидше привести у відповідність усі кордони України;
- затвердили Стратегію зовнішньополітичної діяльності.