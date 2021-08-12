РНБО готує засідання щодо збереження та відновлення лісів

Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО для розгляду питань щодо збереження лісів. Тому 12 серпня Міжвідомча робоча група обговорила реформи лісового господарства.

На РНБО говоритимуть про ліси

Міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів засідала під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова. Чиновники обговорили реалізацію екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

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Що проаналізували під час наради

Стан виконання завдань, які окреслені в указі "Про виклики і загрози нацбезпеці в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації",

указ президента про заходи щодо збереження та відтворення лісів.

Останнє засідання РНБО: що розглядали

Останнє засідання РНБО відбулося 30 липня у Краматорську. Воно стало першим виїзним. За результатами наради чиновники заявили: