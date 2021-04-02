РНБО може ввести санкції проти королів контрафакту, виробленого бойовиками, – ЗМІ

Рада національної безпеки та оборони України 2 квітня збереться на чергове засідання. На ньому можуть розглянути введення санкцій проти контрабандного "бізнесу" бойовиків.

За інформацією видання, за результатами засідання можуть запровадити санкції проти громадян України, які займаються поставками в Україну і в Європу підакцизних контрафактних товарів.

Читайте також На РНБО будуть питання, що стосуються тем безпеки і наведення справедливості, – ОП

На РНБО можуть розглянути питання контрабанди бойовиків

Насамперед це стосується сигарет і горілки, вироблених на окупованих територіях.

Підставою для введення санкцій можуть бути ті ж статті про фінансування тероризму, які лягли в основу рішення по Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак розповів виданню, що в Україні відбувається легалізація товарної контрабанди, зокрема сигарет.

"Після окупації Росією частини Донбасу діє схема, за якої, наприклад, сигарети можуть виробляти у звичайній донецькій квартирі, потім легалізовувати на відповідному підприємстві Жовтих Вод чи Львівської області, – пояснив Трепак. Та додав, що далі товар через кордон "пускають" до Європи".

Чергове засідання РНБО: що відомо