РНБО не унеможливлює введення комендантської години

Рада національної безпеки й оборони проситиме Раду ввести в Україні надзвичайний стан. Окрім цього, не унеможливлюють введення комендантської години.

Якщо буде потрібне відповідне рішення – його ухвалять. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.

Важливо РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні

Данілов: "Ніхто нікого не кошмаритиме"

За його словами, обов'язок влади – забезпечувати безпеку України. Тому відповідно до ситуації ухвалюватимуть потрібні рішення.

За необхідності (введуть комендантську годину – 24 канал). Ніхто нікого не кошмаритиме,

– наголосив Данілов.

Він пояснив, що в разі необхідності для забезпечення безпеки відповідне рішення буде обов'язком та завданням країни.

Повний брифінг РНБО: дивіться відео

Що таке комендантська година

На тлі посилення агресії Росії в Україні починають вводити низку обмежень. Тому в нашій державі можуть запровадити комендантську годину.

Це означатиме заборону перебувати особам на вулицях без спеціальних перепусток у певні години, найімовірніше, вночі. Військовослужбовці або співробітники поліції контролюватимуть виконання правил.

Зауважимо, якщо людина перебуватиме у непризначений час сама на вулиці, то її мають право затримати, щоб перевірити документи і дізнатися причину порушення правил.

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан

Про прохання РНБО повідомив на брифінгу Олексій Данілов.

Його планують запровадити по всій території нашої держави, окрім Донецької та Луганської областей.

Введення надзвичайного стану матиме низку правил: зокрема перевірку документів, обмеження руху транспорту, можливість вилучення зброї тощо.

Щодо цього прохання народні депутати мають намір проголосувати вже 23 лютого.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.