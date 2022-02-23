РНБО не унеможливлює введення комендантської години
Рада національної безпеки й оборони проситиме Раду ввести в Україні надзвичайний стан. Окрім цього, не унеможливлюють введення комендантської години.
Якщо буде потрібне відповідне рішення – його ухвалять. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.
Важливо РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні
Данілов: "Ніхто нікого не кошмаритиме"
За його словами, обов'язок влади – забезпечувати безпеку України. Тому відповідно до ситуації ухвалюватимуть потрібні рішення.
За необхідності (введуть комендантську годину – 24 канал). Ніхто нікого не кошмаритиме,
– наголосив Данілов.
Він пояснив, що в разі необхідності для забезпечення безпеки відповідне рішення буде обов'язком та завданням країни.
Повний брифінг РНБО: дивіться відео
Що таке комендантська година
На тлі посилення агресії Росії в Україні починають вводити низку обмежень. Тому в нашій державі можуть запровадити комендантську годину.
Це означатиме заборону перебувати особам на вулицях без спеціальних перепусток у певні години, найімовірніше, вночі. Військовослужбовці або співробітники поліції контролюватимуть виконання правил.
Зауважимо, якщо людина перебуватиме у непризначений час сама на вулиці, то її мають право затримати, щоб перевірити документи і дізнатися причину порушення правил.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.
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В Україні можуть запровадити надзвичайний стан
- Про прохання РНБО повідомив на брифінгу Олексій Данілов.
- Його планують запровадити по всій території нашої держави, окрім Донецької та Луганської областей.
- Введення надзвичайного стану матиме низку правил: зокрема перевірку документів, обмеження руху транспорту, можливість вилучення зброї тощо.
- Щодо цього прохання народні депутати мають намір проголосувати вже 23 лютого.