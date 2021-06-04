Рада нацбезпеки та оборони України вкотре 4 червня зібралась на засідання для розв'язання важливих питань. Однак така практика не зовсім властива для РНБО.

Таку думку висловила ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль в інтерв'ю "Перехресний допит". Вона наголосила, що в Україні має працювати вся правоохоронна система та верховенство права.

До теми РНБО розглянула засекречені питання про Крим і боротьбу з тероризмом

"Дійсно, існують проблеми, які потребують нагального втручання і розв'язання. Зараз таким інструментом стала Рада нацбезпеки та оборони. На мій погляд, вона перебрала на себе трохи невластиві функції", – зазначила Зеркаль.

За її словами, для країни необхідно, аби вся система працювала ефективно, а не лише РНБО.

Мене більше турбує необхідність забезпечення верховенства права. Без цього ми не зможемо ні залучати інвестиції, ні захищати право власності, ні боротися з безладдям, яке твориться в країні,

– заявила вона.

Інтерв'ю Лани Зеркаль у "Перехресному допиті": дивіться відео

Останнє засідання РНБО: що відомо