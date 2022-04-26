У РНБО підтвердили, що росіяни під час відходу з Бучі використали флешетту

Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що росіяни вбивали мирних жителів Бучі із забороненої зброї. Окупанти використали флешетту.

Про це повідомили судово-медичні експерти. Мирних місцевих жителів вбивали крихітними металевими стрілами від снарядів російської артилерії.

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Флешетта – це металеві дротики завдовжки 3 – 4 сантиметри, які вилітають зі снаряда після вибуху в повітрі. Зона ураження – 300 метрів,

– мовиться у повідомленні.

Очевидці розповіли, що росіяни застосували флешетту перед відходом з Київщини.

Росія вже застосовувала заборонені снаряди ЗШ-1 та ЗШ-2 у сирійському місті Алеппо та на окупованому Донбасі. У Центрі протидії дезінформації при РНБО нагадали, що цю шрапнель забороняють Гаазькі конвенції 1899 та 1907 років.

Раніше про застосування флешетти повідомляли ЗМІ

Видання The Guardian 25 квітня повідомило, що судмедексперти виявили у тілах українських загиблих дрібні снаряди. Їх росіяни застосовували проти мирних людей у Бучі та Ірпені.

Відповідну заяву зробила команда патологоанатомів та судмедекспертів, які фіксують воєнні злочини Росії.

Судмедексперти повідомили, що у більшості жертв уламки знаходили в черепі й грудях.

Снаряди з флешеттами вперше застосували під час Першої світової війни.

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