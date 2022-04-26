У РНБО підтвердили, що росіяни під час відходу з Бучі використали флешетту
Джерело:Оперативний ЗСУ
Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що росіяни вбивали мирних жителів Бучі із забороненої зброї. Окупанти використали флешетту.
Про це повідомили судово-медичні експерти. Мирних місцевих жителів вбивали крихітними металевими стрілами від снарядів російської артилерії.
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Флешетта – це металеві дротики завдовжки 3 – 4 сантиметри, які вилітають зі снаряда після вибуху в повітрі. Зона ураження – 300 метрів,
– мовиться у повідомленні.
Очевидці розповіли, що росіяни застосували флешетту перед відходом з Київщини.
Росія вже застосовувала заборонені снаряди ЗШ-1 та ЗШ-2 у сирійському місті Алеппо та на окупованому Донбасі. У Центрі протидії дезінформації при РНБО нагадали, що цю шрапнель забороняють Гаазькі конвенції 1899 та 1907 років.
Раніше про застосування флешетти повідомляли ЗМІ
- Видання The Guardian 25 квітня повідомило, що судмедексперти виявили у тілах українських загиблих дрібні снаряди. Їх росіяни застосовували проти мирних людей у Бучі та Ірпені.
- Відповідну заяву зробила команда патологоанатомів та судмедекспертів, які фіксують воєнні злочини Росії.
- Судмедексперти повідомили, що у більшості жертв уламки знаходили в черепі й грудях.
- Снаряди з флешеттами вперше застосували під час Першої світової війни.
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