У РНБО попередили, як ситуація в Афганістані може вплинути на Україну

У РНБО застерегли, що міграційна ситуація в Україні може погіршитися. Все через захоплення "Талібаном" влади в Афганістані.

Вплив на безпекову ситуацію відчує вся Центральна Азія. Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив Олексій Данілов, секретар РНБО.

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Як пояснив Данілов, не оминуть такі наслідки й Україну, адже сучасний світ є досить глобалізованим. "Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі. Вони неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи негативно впливати на безпекову чи міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", – зазначив він.

Україна тримає питання на контролі

Данілов також звернув увагу на те, що захоплення "Талібаном" влади в Афганістані було несподіваним для низки країн світу. Принаймні, такі заяви роблять, зокрема, представники США, Німеччини.

Насправді, розуміючи поведінку й маючи інформацію про стан справ в Афганістані, ми це питання тримаємо постійно на контролі,

– запевнив Данілов.

Й додав, що в Україні залишилися фахівці у цьому напрямку. Вони заздалегідь попереджали, що про ймовірність такого розвитку подій. Загроза існувала вже давно, тож посадовець не розуміє, чому цивілізований світ не був до цього готовий.

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