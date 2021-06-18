РНБО продовжила персональні економічні санкції 2018 року

РНБО провела засідання 18 червня. Члени Ради безпеки та оборони домовились продовжити персональні економічні санкції проти осіб, які ввели ще у 2018 році. Трирічний термін обмежень закінчився.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу. Він зазначив, що попередні санкції проти деяких фізичних та юридичних осіб були ухвалені під час засідання Радбезу 21 червня 2018 року.

Більше тут Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: онлайн-трансляція

21 червня спливає термін дії цих санкцій. Відносно всіх юридичних та фізичних осіб, які були у цьому списку, продовжені санкції. Зокрема, проти всіх суб'єктів, які є в наявності в юридичних реєстрах, та осіб, які є ще живими,

– пояснив Данілов.

Проти кого ввели санкції у 2018 році:

Три роки тому санкційний список оновили на 30 юридичних та 14 фізичних осіб. Зокрема, мовиться про ті юридичні організації, які причетні до діяльності російських спеціальних служб у кіберпросторі.

Мовиться про:

Науково-дослідний інститут "Квант";

ТОВ "Дайвтехносервіс";

ТОВ "Цифрові технології безпеки";

ERPScan BV;

Embedi Limited.

Також рішенням РНБО від 21 червня 2018 року каральні обмеження застосували проти політичних партій та громадських організацій. Вони брали участь у підготовці та проведенні незаконного голосування на території тимчасово окупованих Росією Криму та Севастополя у рамках виборів до Державної Думи.

Центральна виборча комісія Російської Федерації;

Виборча комісія "Республіки Крим";

Всеросійська політична партія "Єдина Росія";

Політична партія "Ліберально-демократична партія Росії" (ЛДПР);

Всеросійська політична партія "Родіна";

Політична партія «Демократична партія Росії»;

Союз ветеранів Афганістану;

Політична партія "Патріоти Росії";

Загальноросійська громадська організація "Союз пенсіонерів Росії";

Всеросійська політична партія "Аграрна партія Росії";

Політична партія "Комуністична партія Російської Федерації";

Всеросійська громадська організація "Бойове братство";

Загальноросійський громадський рух "Корпус "За чисті вибори".

Щодо яких фізичних осіб ввели санкції 3 роки тому?

Санкції запровадили щодо фізичних осіб, які причетні до підготовки і проведення незаконного голосування до Держдуми на території тимчасово окупованих Росією Криму та Севастополя. Відносно цих осіб також увів санкції уряд США. До списку тоді потрапив російський мільярдер Санкції запровадили щодо фізичних осіб, які причетні до підготовки і проведення незаконного голосування до Держдуми на території тимчасово окупованих Росією Криму та Севастополя. Відносно цих осіб також увів санкції уряд США. До списку тоді потрапив російський мільярдер Аркадій Ротенберг та члени його родини.

Санкції запровадили також проти підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Також проти "Луганського авіаційного ремонтного заводу". Підприємство розташоване на окупованій території України та активно використовується державою-агресором.