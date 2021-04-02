РНБО найближчим часом проведе засідання щодо вакцинації в Україні

Олексій Данілов заявив, що під час засідання РНБО 2 квітня розглядали питання вакцинації. За його словами, наразі в Україні надзвичайно складна ситуація з COVID-19.

Секретар Ради нацбезпеки зазначив, що найближчим часом з'явиться указ, який буде інсталювати рішення, що ухвалили сьогодні щодо вакцинації населення. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Питання вакцинації винесуть на окреме засідання РНБО

За інформацією "Української правди", Рада національної безпеки та оборони одне з найближчих засідань присвятить питанню ситуації у сфері охорони здоров’я, зокрема питанню вакцинації.

Водночас зазначається, що дата такої зустрічі ще не визначена.

Які вакцини вже доступні, а які незабаром з'являться в Україні

Наразі вакцинація в країні триває препаратом Covishield.

В Україну прибула партія CoronaVac, але наразі її не використовують.

Україна очікує на поставку 117 тисяч доз Pfizer у рамках програми COVAX до 15 квітня.

Окрім цього, Віктор Ляшко повідомив про додатковий мільйон вакцин Pfizer до червня 2021 року.

За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 17 170 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено уже 248 736 людей, з них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози препарату – 2 особи.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу